Помогите написать 6 предложений из литературы,3 сдействительными причастиями,3 сс??радательными причастиями и произведение и автора от куда взяли,помогииитееее умоляяяю

Гость: Гость:

Действительные причастия: Оператор, снимавший этот ролик, очень долго искал правильный ракурс. Человек, опоздавший на работу, получил выговор. Оса, ужалившая меня, тут же улетела. Страдательные причастия: Трава, скошенная вчера, уже высохла. Дорожки,посыпанные песком, вели к главному фонтану. Пол, покрытый лаком, блестел на солнце.