Помогите написать эссе по тему "Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого"(Сенека). по пунктам, перечисленным на фото, и НЕ С ИНТЕРНЕТА!

Обществознание
Помогите написать эссе по тему "Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого"(Сенека). по пунктам, перечисленным на фото, и НЕ С ИНТЕРНЕТА!
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Гость:
С инета делала. Ссории
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