Помогите написать краткое изложение на тему "ВИТЬКИНА ГАЙКА " ‚ срочно через 1 час урок
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Помогите написать краткое изложение на тему "ВИТЬКИНА ГАЙКА " ‚ срочно через 1 час урок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходили мы однажды на экскурсию на завод. Пришли в сборочный цех,где на конвейере медленно плывут машины,а рабочие в это время прикручивают недостающие детали. Отошел я от нашего класса и стал наблюдать,как один рабочий гайки на колесе закручивает. И так ловко у него это получается,так просто все. Засмотрелся я . Тут подходит мастер Иван Иванович и говорит мне громко так в самое ухо: -Нравится?Хочешь попробовать? - Конечно?- кричу я-. А я не испорчу машину? - Я рядом стоять буду. Подстрахую. Подал он мне инструмент. Тяжелый. И машина двигается быстро. Трудно приспособиться. Но Иван Иванович помог,я закрутил гайку на колесе. Вдруг услышал,что меня зовут. Я поблагодарил мастера и побежал к ребятам. Учитель волновался,что меня нет вместе со всеми. Но тут я увидел,что движется мимо нашей группы "моя" машина,и я закричал:"Смотрите, я гайку закрутил вот здесь!" Ребята заволновались. Иван Иванович подтвердил правоту моих слов и добавил: -Хотите попробовать? -Да,-хором закричали они. -Тогда становитесь к конвейеру. И каждый ученик нашего класса закрутил по одной гайке.
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