Помогите пожалуста спочно
Русский язык
Помогите пожалуста спочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое животное в мире-синий кит(125 тонн).Самый высокий зверь-жираф(4-6 метров).Самая быстрая кошка-гепард(120 километров в час). Самая маленькая птица-колибри(1,6-20 граммов).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Геометрия
1. ДАНА ПРЯМАЯ.СКОЛЬКО ТОЧЕК СОДЕРЖИТ ЭТА ПРЯМАЯ? 2.ПРЯМАЯ ЛЕЖИТ НА ПЛОСКОСТИ.ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ТОЧКАХ ЭТОЙ ПРЯМОЙ? 3. ДАНА ПРЯМАЯ И ТОЧКА.КА...