Помогите пожалуста спочно

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Помогите пожалуста спочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое животное в мире-синий кит(125 тонн).Самый высокий зверь-жираф(4-6 метров).Самая быстрая кошка-гепард(120 километров в час). Самая маленькая птица-колибри(1,6-20 граммов).
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