1. ДАНА ПРЯМАЯ.СКОЛЬКО ТОЧЕК СОДЕРЖИТ ЭТА ПРЯМАЯ? 2.ПРЯМАЯ ЛЕЖИТ НА ПЛОСКОСТИ.ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ТОЧКАХ ЭТОЙ ПРЯМОЙ? 3. ДАНА ПРЯМАЯ И ТОЧКА.КАК ОНИ МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ? КАК МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРЯМАЯ И ДВЕ ТОЧКИ? 4. С...

Геометрия

1. ДАНА ПРЯМАЯ.СКОЛЬКО ТОЧЕК СОДЕРЖИТ ЭТА ПРЯМАЯ? 2.ПРЯМАЯ ЛЕЖИТ НА ПЛОСКОСТИ.ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ТОЧКАХ ЭТОЙ ПРЯМОЙ? 3. ДАНА ПРЯМАЯ И ТОЧКА.КАК ОНИ МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ? КАК МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРЯМАЯ И ДВЕ ТОЧКИ? 4. СКОЛЬКО ТОЧЕК ОПРЕДЕЛЯЮТ ОДНУ ПРЯМУЮ?КАК ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ? 5.СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ПЛОСКОСТЕЙ,СОДЕРЖАЩИХ ТРИ ДАННЫЕ ТОЧКИ, ЕСЛИ ЭТИ ТОЧКИ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ОДНОЙ ПРЯМОЙ. 6.ДАНЫ ПЛОСКОСТЬ a И КВАДРАТ abcd.МОЖЕТ ЛИ ПЛОСКОСТЬ a принадлежать;а)только одна вершина;б)только две вершины квадрата;в)только три вершины квадрата? СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ И ОТВЕТЫ ЗАВТРА

Автор: Гость