1. ДАНА ПРЯМАЯ.СКОЛЬКО ТОЧЕК СОДЕРЖИТ ЭТА ПРЯМАЯ? 2.ПРЯМАЯ ЛЕЖИТ НА ПЛОСКОСТИ.ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ТОЧКАХ ЭТОЙ ПРЯМОЙ? 3. ДАНА ПРЯМАЯ И ТОЧКА.КАК ОНИ МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ? КАК МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРЯМАЯ И ДВЕ ТОЧКИ? 4. С...

Геометрия
1. ДАНА ПРЯМАЯ.СКОЛЬКО ТОЧЕК СОДЕРЖИТ ЭТА ПРЯМАЯ? 2.ПРЯМАЯ ЛЕЖИТ НА ПЛОСКОСТИ.ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ТОЧКАХ ЭТОЙ ПРЯМОЙ? 3. ДАНА ПРЯМАЯ И ТОЧКА.КАК ОНИ МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ? КАК МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРЯМАЯ И ДВЕ ТОЧКИ? 4. СКОЛЬКО ТОЧЕК ОПРЕДЕЛЯЮТ ОДНУ ПРЯМУЮ?КАК ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ? 5.СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ПЛОСКОСТЕЙ,СОДЕРЖАЩИХ ТРИ ДАННЫЕ ТОЧКИ, ЕСЛИ ЭТИ ТОЧКИ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ОДНОЙ ПРЯМОЙ. 6.ДАНЫ ПЛОСКОСТЬ a И КВАДРАТ abcd.МОЖЕТ ЛИ ПЛОСКОСТЬ a принадлежать;а)только одна вершина;б)только две вершины квадрата;в)только три вершины квадрата? СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ И ОТВЕТЫ ЗАВТРА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.бесконечное множество точек, 2.они бесконечны, 3.точка на прямой,возле прямой,также и две, 4. 1 точка минимум больше не знаю
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