Помогите пожалуйста,расставьте правильно все знаки препинания и если есть неправильно написанные слова, перепишите их Когда-то, Херлуф Бидструп решил,что посадит дерево, дабы полакомиться плодами. Вороны увидели этот процесс и...

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Помогите пожалуйста,расставьте правильно все знаки препинания и если есть неправильно написанные слова, перепишите их Когда-то, Херлуф Бидструп решил,что посадит дерево, дабы полакомиться плодами. Вороны увидели этот процесс и как будто с голодовки набросились на дерево. Конечно же, Херлуф Бидструпа всё это увидел и решил спасать своеё дерево оттого,что его могут обголодать. Он пытался и криками,и размахиванием руками их хоть как-то прогнать. Но вороны наивные и всё равно садились на дерево Херлуфа Бидструпа.Подумав, Херлув сделал своими руками чучело и это должно было точно прогнать ворон. Чучело сделало своё дело,но...Мальчик,гулявший в саду Херлуфа,увидел чучело,а также плоды дерева. Чтобы не есть в одиночестве,мальчик позвал всех своих друзей есть плоды дерева.Они набросились как вороны, Херлуф подумал,что всё обернётся,но нет. Все дети взбирались на дерево,чтобы полакомиться плодами. Херлуф так расстроился,потому что он много времени потратил,для того,чтобы самому полакомиться своим творением.

Автор: Гость