В вазе меньше 15 груш эти груши можно разделить поровну между 2, 3, 6, детьми сколько груш в вазе? Ответ: 12 Но как решить?

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Просто нужно найти число которое делится на 2,3,6 без остатка 14 не делится на 6 ,3 13 не делится 2,3,6 12:6=2 12:3=4 12:2=8 значит это число 12 Либо можно так: Выписываем в строчку кратные для каждого числа пока не найдется кратное , одинаковое для всех чисел. 2=(4,6,8,10,12) 4=(8,12) 6=(12)