Определите какой вид соцветия; и простое оно или сложное у растений: Подорожник ,??асилёк ,клевер ,Калина .

Биология
Определите какой вид соцветия; и простое оно или сложное у растений: Подорожник ,??асилёк ,клевер ,Калина .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подорожник-колос. Василек-семянка. Клевер-головка. Калина-щитковидное соцветие.
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