Пожалуйста помогите. 19мм*2см. 47см*4дм7см .3ц50кг*350кг .15см*150мм. 9ц*90кг. 910кг*9ц 1кг
Математика
Пожалуйста помогите. 19мм*2см. 47см*4дм7см .3ц50кг*350кг .15см*150мм. 9ц*90кг. 910кг*9ц 1кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19×20=380 мм2 47×47=2209см2 350×350=122500кг2 150×150=22500мм2 900×90=81000кг2 910×901=819910кг2 кг2 ржунимагу
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