Если бы ты был другим человеком, хотел бы быть своим другом? Почему? Используя частицы, составте текст из 4-5 предложений

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Если бы ты был другим человеком, хотел бы быть своим другом? Почему? Используя частицы, составте текст из 4-5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я был бы другим человеком, то я бы стал своим другом. Я бы посмотрел на себя со стороны. Увидел бы свои поступки и недостатки. Понял бы где я виду себя не совсем хорошо. Для меня бы это было бы хорошим уроком.
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