Если бы ты был другим человеком, хотел бы быть своим другом? Почему? Используя частицы, составте текст из 4-5 предложений

Гость: Гость:

Если бы я был бы другим человеком, то я бы стал своим другом. Я бы посмотрел на себя со стороны. Увидел бы свои поступки и недостатки. Понял бы где я виду себя не совсем хорошо. Для меня бы это было бы хорошим уроком.