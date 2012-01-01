Помогите написать небольшое сообщение о природных заповедниках России
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Помогите написать небольшое сообщение о природных заповедниках России
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Государственные природные заповедники в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Заповедники являются одним из типов особо охраняемых природных территорий. По состоянию на апрель 2012 года на территории России находится 103 заповедника.
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