Какое значение имеет спино-мозговая жидкость и где она на ходится

Биология
Какое значение имеет спино-мозговая жидкость и где она на ходится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль спинномозговой жидкости в жизнедеятельности центральной нервной системы велика. Спинномозговая жидкость предохраняет головной и спинной мозг от механических воздействий, обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления и водно-электролитного гомеостаза. Поддерживает трофические и обменные процессы между кровью и мозгом. Флуктуация ликвора оказывает влияние на вегетативную нервную систему. Находиться она в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях и в просранстве головного мозга.
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