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Чабан нашел в степи маленького кого
Русский язык
Чабан нашел в степи маленького кого
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Гость:
У нас было такое задание,мы написали ягнёнка....
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