Помогите плиз. Нужно решить отмеченные номера

Гость: Гость:

Здесь через самый обычный дискриминант: x^2+2x-3=0 a=1;b=2;c=-3 D=b^2-4ac=2^2-4*1*(-3)=4+12=16 x1=(-b+sqrt(D))/2a x2=(-b-sqrt(D))/2a Подставляем: x1=(-2+sqrt(16))/2*1=(-2+4)/2=2/2=1 x2=(-2-sqrt(16))/2*1=(-2-4)/2=-6/2=-3 Вот и все P.S sqrt-квадратный корень Дальше сам