Обведи номер предложения, в котором есть однородные члены. 1) После сильного дожд?? дорога была очень скользкой. 2) По тонкой ветке скатывается прозрачная капля 3) В нашем саду ещё цветут чудесные гладиолусы. 4) Рыжая со...

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Обведи номер предложения, в котором есть однородные члены. 1) После сильного дожд?? дорога была очень скользкой. 2) По тонкой ветке скатывается прозрачная капля 3) В нашем саду ещё цветут чудесные гладиолусы. 4) Рыжая собака стояла и смотрела на нас.

Автор: Гость