Масштаб карты 1:10 000 000. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на кар??е оно составляет 9,5 см?

География
Масштаб карты 1:10 000 000. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на кар??е оно составляет 9,5 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.5 * 10.000000=95.000000км
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