Масштаб карты 1:10 000 000. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на кар??е оно составляет 9,5 см?
География
Масштаб карты 1:10 000 000. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на кар??е оно составляет 9,5 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.5 * 10.000000=95.000000км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие из названий дней недели нерусского происхождения? 1)среда и суббота 2)сред?? и четверг 3)суббота и четверг 4)все русские
Математика
Биология
План действий по выращиванию фиалки в квартире!!! Помогите please!!! Просто что делаем каждый день и какие изменения.