Найдите здесь хоть одно средство выразительности: Купола, купола, купола...Двадцать два. Разметали в стороны свои крылья стрельчатые ,,бочки" - словно кокошники русских красавиц.

Русский язык
Найдите здесь хоть одно средство выразительности: Купола, купола, купола...Двадцать два. Разметали в стороны свои крылья стрельчатые ,,бочки" - словно кокошники русских красавиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение: Купола разметали Сравнение: Словно кокошники...
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