Номер296 посторайтесь сделать пожалуйста

Гость: Гость:

3)по виду предстоящих каникул занятия в кружке юных натуралистов были перенесены 4)по виду болезни ведущего актёра спектакль был отменён 5)брат приехал поздно вечером в следствии задержки транспорта 6)поездка в горы будет отложена в следствии туманов