Номер296 посторайтесь сделать пожалуйста
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Номер296 посторайтесь сделать пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)по виду предстоящих каникул занятия в кружке юных натуралистов были перенесены 4)по виду болезни ведущего актёра спектакль был отменён 5)брат приехал поздно вечером в следствии задержки транспорта 6)поездка в горы будет отложена в следствии туманов
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