Номер296 посторайтесь сделать пожалуйста

Русский язык
Номер296 посторайтесь сделать пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)по виду предстоящих каникул занятия в кружке юных натуралистов были перенесены 4)по виду болезни ведущего актёра спектакль был отменён 5)брат приехал поздно вечером в следствии задержки транспорта 6)поездка в горы будет отложена в следствии туманов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1 проверочное слово к слову выглянуло и пример на это правило
Ответить
Математика
6)Между какими последовательными целыми числами находится число -54/25? А)-4 и -3 Б)-2 ?? -1 В)-5 и -4 Г)-3 и -2. 7)Найдите значение выра...
Ответить
Окружающий мир
Составить и написать правила дружбы.
Ответить
Русский язык
Помахивая пушистым хвостом найти прилогательное
Ответить
Русский язык
Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его
Ответить