6)Между какими последовательными целыми числами находится число -54/25? А)-4 и -3 Б)-2 ?? -1 В)-5 и -4 Г)-3 и -2. 7)Найдите значение выражения: 4 7/12а + 2/3,если а=-4/11 А)5/3 Б)2 1/3 В)-1 2/3 Г)-1. 8)На отрезке AD о...

Математика

6)Между какими последовательными целыми числами находится число -54/25? А)-4 и -3 Б)-2 ?? -1 В)-5 и -4 Г)-3 и -2. 7)Найдите значение выражения: 4 7/12а + 2/3,если а=-4/11 А)5/3 Б)2 1/3 В)-1 2/3 Г)-1. 8)На отрезке AD отмечены точки B и C так,что точка В лежит между точками А и С.Известно,что ВС меньше АВ на 3/10 м,АВ равен 1/2 м,а СD меньше AC на 27/40 м.Найдите длину отрезка AD. А)30/40 Б)1/40 В)29/40 Г)7/40. 9)Найдите корень уравнения и увеличьте его на 60%. -(3у+2)=2(у-1)-25 А)10 Б)8 В)6 Г)9. 10)Расположите числа А,В,С в порядке убывания. А=-3/8*3,2;В=-5 1/17-3 23/34;С= 11/13:(-4 17/26) А)ВАС Б)АВС В)САВ Г)ВСА.

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