6)Между какими последовательными целыми числами находится число -54/25? А)-4 и -3 Б)-2 ?? -1 В)-5 и -4 Г)-3 и -2. 7)Найдите значение выражения: 4 7/12а + 2/3,если а=-4/11 А)5/3 Б)2 1/3 В)-1 2/3 Г)-1. 8)На отрезке AD о...
Математика
6)Между какими последовательными целыми числами находится число -54/25? А)-4 и -3 Б)-2 ?? -1 В)-5 и -4 Г)-3 и -2. 7)Найдите значение выражения: 4 7/12а + 2/3,если а=-4/11 А)5/3 Б)2 1/3 В)-1 2/3 Г)-1. 8)На отрезке AD отмечены точки B и C так,что точка В лежит между точками А и С.Известно,что ВС меньше АВ на 3/10 м,АВ равен 1/2 м,а СD меньше AC на 27/40 м.Найдите длину отрезка AD. А)30/40 Б)1/40 В)29/40 Г)7/40. 9)Найдите корень уравнения и увеличьте его на 60%. -(3у+2)=2(у-1)-25 А)10 Б)8 В)6 Г)9. 10)Расположите числа А,В,С в порядке убывания. А=-3/8*3,2;В=-5 1/17-3 23/34;С= 11/13:(-4 17/26) А)ВАС Б)АВС В)САВ Г)ВСА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) = *2,16 - ОТВЕТ- Г 7) = -1 - ОТВЕТ - Г 8) = 2*40 - ОТВЕТ- В 9) 5*1,6 = 8 - ОТВЕТ - Б 10) А =- 1 1/5 В = - 9 С =-2/11 ОТВЕТ а) ВАС
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его
Английский язык
Complete each sentence with one noun from list A and one noun from list B. A bank bargain meat sea space stomach student B account ache dish f...
Математика