Составить и написать правила дружбы.
Окружающий мир
Составить и написать правила дружбы.
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Доброта , честность , верность, щедрость, веселье
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