1 проверочное слово к слову выглянуло и пример на это правило

Русский язык
1 проверочное слово к слову выглянуло и пример на это правило
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово - взгляд Пример на это правило: даже не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6)Между какими последовательными целыми числами находится число -54/25? А)-4 и -3 Б)-2 ?? -1 В)-5 и -4 Г)-3 и -2. 7)Найдите значение выра...
Ответить
Окружающий мир
Составить и написать правила дружбы.
Ответить
Русский язык
Помахивая пушистым хвостом найти прилогательное
Ответить
Русский язык
Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его
Ответить
Английский язык
Complete each sentence with one noun from list A and one noun from list B. A bank bargain meat sea space stomach student B account ache dish f...
Ответить