1 проверочное слово к слову выглянуло и пример на это правило
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1 проверочное слово к слову выглянуло и пример на это правило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово - взгляд Пример на это правило: даже не знаю
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Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его