Помогите решить и ту и другую
Математика
Помогите решить и ту и другую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х-время работы первого автомата, тогда Х+20-время работы второго. Составим уравнение 2Х+3(Х+20)=300 2Х+3Х+60=300 5Х=240 Х=48 (мин)-время первого 48+20=68 (мин)-время второго 48×2=96 (дет)-сделал первый 68×3=204 (дет)-сделал второй
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