Помогите решить номер 13 под буквой а!
Математика
Помогите решить номер 13 под буквой а!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(48851-17896-8050):45-(574×407+8273:809)=509 1.48851-17896=30955 2.30955-8050=22905 3.574×407=233618 4.8273÷809=299 5.233618+299=233917 6.22905÷45=509 7.233917+509=234426 Там опечатка...(в учебнике)
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