Какие из названий дней недели нерусского происхождения? 1)среда и суббота 2)сред?? и четверг 3)суббота и четверг 4)все русские
Русский язык
Какие из названий дней недели нерусского происхождения? 1)среда и суббота 2)сред?? и четверг 3)суббота и четверг 4)все русские
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все русские, вроде бы.
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