Вправа 264 Вашуленко М С 4 клас какие пропущенные слова нужно вставить правильные? Украинская мова

Українська мова
Вправа 264 Вашуленко М С 4 клас какие пропущенные слова нужно вставить правильные? Украинская мова
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Гость:
А яка частина?1 чи 2
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