Что такое перебор в музыке??? Помогите!!!
Музыка
Что такое перебор в музыке??? Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перебор это когда ты играешь 1 звук и начинаешь играть 2й вообще в другом месте
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