Помогите написать отзыв о сказке спящая красавица

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Спящая красавица! Мне очень понравилась это сказка. Она очень атмосферная и интересная. В ней много ценных уроков и большая мораль. В сказке всё очень красочно описано. Пейзаж, персонажи, и настроение главных и не только героев. В детстве, до и сейчас я любила мультфильм "Спящая красавица", и многие люди говорят, что мультфильм вышел намного красочнее и интереснее оригинальной истории. Мне кажется это вовсе не так! Ведь без сказки не было бы и мультфильма! По моему мнению, я считаю, что сказка наоборот вышла намного лучше, там лучше показано переживание героев и вообще любые их настроения. Мне очень понравилось это произведение! Оно отличное. Советую его прочитать всем, тес кто хочет погрузится в мир фантазии, доброты и чистоты!