За что можно осудить троикурова в поэми дубровский

Гость: Гость:

За ,то что он был нечестным как говорил про него автор"самодуром".Все только должны были ему подчиняться"никто не смел ему перечить" Говорят ,что в реальной жизни у него был двойник и автор просто переписал как он себе представлял и можно сказать добавил свои какия-то качества.