За что можно осудить троикурова в поэми дубровский
Литература
За что можно осудить троикурова в поэми дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За ,то что он был нечестным как говорил про него автор"самодуром".Все только должны были ему подчиняться"никто не смел ему перечить" Говорят ,что в реальной жизни у него был двойник и автор просто переписал как он себе представлял и можно сказать добавил свои какия-то качества.
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