Очеееень надо помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как вы понимаете выражение: "Война, наконец, закончилась, последствия ее были разнообразны и бесчисленные, но над всем преобладало одно разочарование"? Дам 18 баллов!!!!!!!!!!!!!!
История
Очеееень надо помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как вы понимаете выражение: "Война, наконец, закончилась, последствия ее были разнообразны и бесчисленные, но над всем преобладало одно разочарование"? Дам 18 баллов!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любой войне нет победителя в сухом остатке лишь потери!
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