Очеееень надо помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как вы понимаете выражение: "Война, наконец, закончилась, последствия ее были разнообразны и бесчисленные, но над всем преобладало одно разочарование"? Дам 18 баллов!!!!!!!!!!!!!!

История

Очеееень надо помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как вы понимаете выражение: "Война, наконец, закончилась, последствия ее были разнообразны и бесчисленные, но над всем преобладало одно разочарование"? Дам 18 баллов!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость