Какими политическими правами обладает человек
Обществознание
Какими политическими правами обладает человек
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1) свобода мысли 2) право объединения 3) право обращения (в суды) 4) право на получение и распространение информации 5) право избирать и быть избранным 6) равный доступ к государственной службе
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