За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву синтаксический разбор и.т.д пожалуйста срочно и кстати со схемой кто зделает как я сказал тому 29 б )))

Русский язык
За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву синтаксический разбор и.т.д пожалуйста срочно и кстати со схемой кто зделает как я сказал тому 29 б )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За долгую и ветерную ночь сад сбросил сухую листву.-простое,двусоставное,распостр,сложное.(-=,=)
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