За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву синтаксический разбор и.т.д пожалуйста срочно и кстати со схемой кто зделает как я сказал тому 29 б )))

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За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву синтаксический разбор и.т.д пожалуйста срочно и кстати со схемой кто зделает как я сказал тому 29 б )))

Автор: Гость