Как это сделать что писать

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Как это сделать что писать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнего и прекрасного Токио.(Токио-это город. Слово "город" мужского рода, соответственно и "Токио" будет мужского рода, поэтому окончание его/ого) Отделённая от побережья поясом хребтов, Мохаве.(Мохаве-пустыня. Слово "пустыня" женского рода => "Мохаве" тоже женского рода, окончание ая) Живописный Хоккайдо.(по такому же принципу, как и предыдущие слова, т.е Хоккайдо-остров, мужской род, окончание ый) Протекающая Колорадо.(Колорадо-река, женский род=> окончание ая) Богатый полезными ископаемыми Колорадо.(Колорадо-штат, мужской род=> окончание ый)
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