"кітап-бағалы сыйлық" изложение

Қазақ тiлi
"кітап-бағалы сыйлық" изложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кітап асыл қазыналардың бірі."Кітап білім бұлағы "дегендей кітап біз үшін құнды. Кітаптан көптеген мəлімет, нақыл сөздер, батырлар,ақындар туралы мəліметтер жинай аламыз
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