Помогите пожалуйста как наследственность влияет на человека?

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Смотря в каком плане Например, если ему передается наследственное заболевание, то меняется вся его жизнь. Будь то дальтония или СПИД, неважно. Он будет выделяться из общества Так же по наследству могут передаваться морфологические признаки. Низкий человек или высокий, цвет глаз, кожи, форма ногтей. Высокому человеку может помочь его рост в баскетболе, а альбинос (отсутствие пегмерта в коже, что окрашивант не только ее, но и волосы, цвет глаз) должен всю жизнь прятаться от солнца тк его кожа очень уезвима и глаза чувствительны к свету (так же передается по наследству) По наследству передаются и черты характера. От этого зависит и круг общерия человека и его будущая профессия