Помогите написать письмо.Оно должно начинаться так:Дорого дошколёнок!
Литература
Помогите написать письмо.Оно должно начинаться так:Дорого дошколёнок!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой дошколёнок!Рада что ты хороший и примерный ученик.В школе тебя будут ждать смешные,грустные и интересные уроки.И я тебе желаю хороших и добрых успехов в жизни и по школе.Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите по английски русскими буквами плиз ) The universal declaration of human rights appeared soon after world war 2. People in many countries s...
Математика
Решите уравнение: а) х : 3,5 = 1,2; б) (х - 5,4): 5 = 0,6 Вычислите по действиям: (42-17,36)*0,06+2,5=
Русский язык