Помогите написать сочинение.Моё отношение к главному герою рассказ конь с розово?? гривой

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Помогите написать сочинение.Моё отношение к главному герою рассказ конь с розово?? гривой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя мальчик очень послушный и аккуратный. Но у него есть такое неочень хорошее качество, зависеть от мнения других и делать то что нравится им, а не ему. Его так сказать "друзья" направили его на воровство путём шантажа. Из-за друзей он начал врать своей бабушке. Но он милый и добрый мальчик который всех любит. Но ему нужно меньше зависеть от других.
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