Помогите написать сочинение.Моё отношение к главному герою рассказ конь с розово?? гривой

Гость: Гость:

Витя мальчик очень послушный и аккуратный. Но у него есть такое неочень хорошее качество, зависеть от мнения других и делать то что нравится им, а не ему. Его так сказать "друзья" направили его на воровство путём шантажа. Из-за друзей он начал врать своей бабушке. Но он милый и добрый мальчик который всех любит. Но ему нужно меньше зависеть от других.