Помогите написать сочинение на казахском на тему: "Моя подруга!" (Желательно с переводом на русский)..))
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение на казахском на тему: "Моя подруга!" (Желательно с переводом на русский)..))
Ответ(ы):
Гость:
МЕНІҢ ЖАН ДОСЫМ ДИАНА.ОЛ ӨТЕ СЫПАЙЫ ӘДЕПТІ АҚЫЛДЫ ҚЫЗ.ОЛ МЕН ҚУАНСАМ ОЛ ҚУАНАДЫ МЕН ЖЫЛАСАМ ЖҰБАТАДЫ ҚАЙҒЫРСАМ ҚАЙҒЫММЕН БӨЛІСЕДІ.МЕНІҢ ОЙЫМША ОЛ ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ АДАЛ ДОС.ЕКЕУМІЗ ЖАСТЫМЫЗ БІР СЫНЫПТА ОҚИМЫЗ САБАҚҚА БІРГЕ БАРЫП,БІРГЕ ҚАЙТАМЫЗ САБАҒЫМЫЗДЫ БІРГЕ ОҚИМЫЗ БІРГЕ ҚУАНАМЫЗ БІРГЕ ОЙНАЙМЫЗ.БІЗДІҢ ДОСТЫҒЫМЫЗ МӘҢГІЛІК
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