Помогите написать сочинение на казахском на тему: "Моя подруга!" (Желательно с переводом на русский)..))

Қазақ тiлi

Помогите написать сочинение на казахском на тему: "Моя подруга!" (Желательно с переводом на русский)..))

Автор: Гость