Помогите написать сочинение на тему: О чем заставляет задуматься рассказ В.Астафьева "Белогрудка" (не очень большое) Плииз,очень срочно нужно

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«Затеси». Интересное слово, не правда ли? Слово, обладающее способностью оставлять глубочайшие следы в памяти, сердце, душе каждого, кто его произнесет. Слово, которое способно «выжигать» на сосуде, имя которому душа человеческая, огненную скорбь, кипящее негодование, неописуемую боль, целительную надежду и всепоглощающее чувство стыда. Чувства, на первый взгляд, необычные, страшные, будоражащие, но именно их я испытал, прочитав одно из откровений В. П. Астафьева – «Затеси». Эту книгу я бы назвал книгой мудрости, потому что в ней яркими красками запечатлена, увы, неяркая жизнь человечества; жизнь, утратившая волшебный стержень доброты, чести, достоинства; жизнь, в которой человек забыл о матери-природе, о своих близких, забыл уроки истории, те страшные даты, которые были высечены на лучезарном небосводе горем, скорбью наших предков. «А не получится ли так, что человек и братья его забудут самих себя, канув в бездну времен, в неизвестное черное небытие?» - спрашивает в своих произведениях В. П. Астафьев. Вполне возможно, так оно и будет, если мы, люди не изменим отношение к себе, ко всем и ко всему, что нас окружает. Миниатюры Астафьева – это многотомная энциклопедия, в которой нет сухих биографических данных, толкований громоздких терминов, это энциклопедия горячей повседневной жизни, просматривая которую, каждый должен понять, что изменить окружающий мир, сделать его добрее, мягче, обтесать острые каменные углы его может каждый. Необходимо только захотеть, и «тернистый» путь к великодушию, справедливости, смирению откроется перед каждым. Будучи оптимистом, я верю, что пройдет время и чувство стыда, скорби за то, что происходит вокруг, за цинизм, за предвзятость, пропитавшие все сферы человеческого бытия, исчезнет, превратится лишь в воспоминания. Наследие великого писателя В. П. Астафьева, замечательного человека, подобно святому очищающему огню, который, вспыхнув, осветив бездну между разумом и сердцем, убивает безразличие, приобщает к святой правде, преображающей разноликий мир, призывает любить и быть любимым.