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Сколько ар в 400000 дм2?
Математика
Сколько ар в 400000 дм2?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 аров. Щитать научись ,пожалуйста.
Спасибо
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