ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!ПЕРЕВЕСТИ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ !!!
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!ПЕРЕВЕСТИ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левис кэрол- известное название ручки чарльза догсона, человека который написал известные книги для детей как: приключения Алисы в стране чудес и Алиса в Задзеркалье. Чарльз кэрол был прекрасным детским писателем Он понимал детей и мог войти в мир тетских фантазий
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