ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!ПЕРЕВЕСТИ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ !!!

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Левис кэрол- известное название ручки чарльза догсона, человека который написал известные книги для детей как: приключения Алисы в стране чудес и Алиса в Задзеркалье. Чарльз кэрол был прекрасным детским писателем Он понимал детей и мог войти в мир тетских фантазий