Сделайте конспект когда пишется одна н или нн

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Сделайте конспект когда пишется одна н или нн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Одна Н  пишется  : в прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ин-, -ан-, -ян-: воробьиный (воробей), голубиный (голубь),журавлиный (журавль), соловьиный (соловей), кожаный (кожа), песчаный(песок), вощаной (воск), полотняный (полотно), серебряный (серебро),дровяной (дрова), глиняный (глина). Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный.

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