Найти значения выражений а+1,а-1,а:1000,а*10,а=1000,а=100000,а=1 000 000

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Когда a=1000, то a+1=1001; a-1=999;а:1000=1;а*10=10000 Когда a=100000, то a+1=100 001; a-1=99999;а:1000=100;а*10=1000 000 Когда a=1000 000 , то a+1=1000 001; a-1=999999;а:1000=1000;а*10=1000 0000