Морфологический разбор слова говорят

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Морфологический разбор слова говорят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
говорить- гл, д. предмета.1 - (что делать?) говорят - н.ф.- говорить2- Несов.в., н.вр., 2 спр.,; в ед.ч.. (я забыла допиши сам)3-(что делать?) гворить, сказуемое

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