Составить из нуклеотидов цепь молекулы ДНК (в одной цепи 15 нуклеотидов)
Биология
Составить из нуклеотидов цепь молекулы ДНК (в одной цепи 15 нуклеотидов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т-А-Т-Ц-Г-А-А-Г-А-Ц-Ц-Т-А-Ц-А
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