Помогите пожалуйста!!!! Срочно!!!! Найдите площадь фигуры ограниченной прямыми х=16-2у, у=0,5х+4 и осью ординат.
Математика
Помогите пожалуйста!!!! Срочно!!!! Найдите площадь фигуры ограниченной прямыми х=16-2у, у=0,5х+4 и осью ординат.
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