Помогите пожалуйста очень надо!!! =)lt;br /gt;lt;br /gt; обсудите, что общего в личных око??чаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лица единственного числа. А различного?lt;br /gt; пусть каждый из вас выпишет глаголы како...

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Помогите пожалуйста очень надо!!! =)lt;br /gt;lt;br /gt; обсудите, что общего в личных око??чаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лица единственного числа. А различного?lt;br /gt; пусть каждый из вас выпишет глаголы какого-либо одного спряжения.lt;br /gt;lt;br /gt; с качешь, молчишь, смотришь, читаешь, рисуешь, скрипишь, чувствуешь, благодаришь, берёшь, чертишь, несёшь, насыпаешь, делаешь, учишь, кричишь, возьмёшь, сидишь.lt;br /gt;lt;br /gt; выделите окончание подчеркните ь. lt;br /gt; выделите значимые части глаголов.

Автор: Гость