Помогите пожалуйста очень надо!!! =)lt;br /gt;lt;br /gt; обсудите, что общего в личных око??чаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лица единственного числа. А различного?lt;br /gt; пусть каждый из вас выпишет глаголы како...

Русский язык
Помогите пожалуйста очень надо!!! =)lt;br /gt;lt;br /gt; обсудите, что общего в личных око??чаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лица единственного числа. А различного?lt;br /gt; пусть каждый из вас выпишет глаголы какого-либо одного спряжения.lt;br /gt;lt;br /gt; с качешь, молчишь, смотришь, читаешь, рисуешь, скрипишь, чувствуешь, благодаришь, берёшь, чертишь, несёшь, насыпаешь, делаешь, учишь, кричишь, возьмёшь, сидишь.lt;br /gt;lt;br /gt; выделите окончание подчеркните ь. lt;br /gt; выделите значимые части глаголов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 спряжение окончание ишь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!ПЕРЕВЕСТИ ПЕРВЫЙ ТЕКСТ !!!
Ответить
Русский язык
Сделайте конспект когда пишется одна н или нн
Ответить
Литература
Кого ставится пример Фамусов? Почему? Горе от ума 2 действие.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!! Срочно!!!! Найдите площадь фигуры ограниченной прямыми х=16-2у, у=0,5х+4 и осью ординат.
Ответить
Физика
Помогите решить задачу по физике:из неплотно закрытого крана капают капли воды.Объем одной капли 1мм кубических.Каждые две секунды падает одна капл...
Ответить