Помогите написать сочинение на тему ,,Зима"

Гость: Гость:

Зима Зима каждый год красивая. Но в этом году она была ещё лучше. Сосульки так сверкали на солнышке. Снегери со своими красными грудками полетели строить гнездо. В дали выдно как дети котаются на коньках, играют в снежки и лепят снеговиков. А дальше можно самому.