Помогите написать сочинение на тему ,,Зима"

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Помогите написать сочинение на тему ,,Зима"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима Зима каждый год красивая. Но в этом году она была ещё лучше. Сосульки так сверкали на солнышке. Снегери со своими красными грудками полетели строить гнездо. В дали выдно как дети котаются на коньках, играют в снежки и лепят снеговиков. А дальше можно самому.
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