Помогите написать сочинение -рассуждение на тему: что такое эгоизм?

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Проблема эгоизма во все времена приковывала к себе внимание. Таких людей никогда не любили, в лучшем случае они подвергались всеобщему осуждению. Эта проблема актуальна и в наши дни. Мало кто догадывается о том, что это большая сложность, от которой всегда страдает сама личность, а не только окружающие люди. под эгоизмом чаще всего понимается поведение, когда человек думает только о себе и совершенно не заботится о мнении близких. Однако такой взгляд слишком узкий и не позволяет полностью увидеть все детали, предшествующие формированию этого качества характера. Эгоистичность вырастает не из избалованности, как ошибочно полагают многие, ее корни спрятаны глубоко в прошлом. Понятие «эгоизм» прочно вошло в наше сознание именно потому, что общество не любит таких людей, считает их высокомерными и заносчивыми. Немало трудностей в общении доставляет эгоизм. Человек, который двадцать четыре часа в сутки сосредоточен на самом себе, не может по-настоящему оценить действия окружающих. Ему нередко представляется, что в жизни его окружают одни враги и совершенно не на кого положиться. Разумеется, так быть не может. Просто эти люди забывают заботиться о своих близких, оставляют родных, не вспоминают о друзьях, расстаются с любимыми из гордости. Одиночество – неизменный и единственный спутник таких людей. Вот что представляет собой эгоизм.