При якому значенні х квадратний тричлен 2х(квадрат)-12х+3 набуває найменшого значен??я? Знайдіть це значення

Алгебра
При якому значенні х квадратний тричлен 2х(квадрат)-12х+3 набуває найменшого значен??я? Знайдіть це значення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x²-12x+3=2(x²-6x+9)-18+3=2(x-3)²-15 наим значение равно -15 при х=3
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