Помогите пожалуйста!( всего 1 пример!!! (будьте добры, запишите ещё решение,это тре??ование учительницы)

Математика

Помогите пожалуйста!( всего 1 пример!!! (будьте добры, запишите ещё решение,это тре??ование учительницы)

Автор: Гость